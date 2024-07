Singapur 2. júla (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili a zotrvali v blízkosti dvojmesačných maxím z predchádzajúceho dňa. Vývoj na trhu pozitívne ovplyvnili očakávania rastúceho dopytu po palivách počas letnej cestovnej sezóny v USA, ako aj vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.19 h SELČ 86,83 USD (80,81 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov (0,27 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom zaznamenala 83,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 15 centov (0,18 %).



Americká automobilová asociácia odhaduje, že premávka na cestách bude počas letných prázdnin takmer o 5 % intenzívnejšia ako pred rokom. Vďaka signálom ustupujúcej inflácie v USA zároveň rastú očakávania, že Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby, a to možno už na svojom septembrovom zasadnutí.



(1 EUR = 1,0745 USD)