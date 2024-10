Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili

Tokio 29. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno po výraznom poklese z predchádzajúceho dňa výraznejšie nezmenili. V pondelok (28. 10.) zaznamenali prepad o viac ako 6 % a dostali sa najnižšie od 1. októbra po tom, čo sa Izrael pri svojom odvetnom útoku na Irán vyhol jeho ropnej infraštruktúre. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg a údajov agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.19 h SEČ 71,32 USD (65,93 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10 centov (0,14 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 67,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 8 centov (0,12 %).



Izrael sa počas víkendového vzdušného útoku zameral na vojenské zariadenia v Iráne. Nálety podľa tamojších predstaviteľov spôsobili len škody menšieho rozsahu, usmrtili však štyroch iránskych vojakov. Vzhľadom na signály, že ani jedna zo zúčastnených strán si zatiaľ neželá eskaláciu konfliktu, sa do popredia opäť dostali obavy investorov zo slabnúceho rastu globálneho dopytu po rope v tomto a budúcom roku.



(1 EUR = 1,0818 USD)