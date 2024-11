Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili

Singapur 5. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno pred prezidentskými voľbami v USA výraznejšie nezmenili. V predchádzajúci deň vzrástli o viac ako 2 % po tom, ako sa zoskupenie ropných štátov OPEC+ rozhodlo odložiť zvýšenie produkcie pôvodne plánované na koniec tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.14 h SEČ 75,05 USD (68,83 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o tri centy (0,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 71,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 7 centov alebo 0,10 %.



Členovia zoskupenia OPEC+, ktoré združuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov vrátane Ruska, sa v nedeľu (3. 11.) dohodli, že na december plánované zvýšenie ťažby odložia o jeden mesiac. Dôvodom je pokračujúci slabý dopyt najmä z Číny, ako aj rastúca produkcia v krajinách mimo zoskupenia. Štáty OPEC+ plánovali od decembra zvýšiť ťažbu o 180.000 barelov denne. Pôvodne mali v pláne produkciu zvýšiť už od októbra, už vtedy však v dôsledku klesajúcich cien komodity pristúpili k odkladu.



(1 EUR = 1,0904 USD)