Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili

Singapur 12. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno po stratách z predchádzajúcich dní výraznejšie nezmenili. Trh zostáva pod tlakom vzhľadom na obavy z nadmernej ponuky na trhu. Pozornosť investorov sa teraz zameriava na mesačnú správu, ktorú má zverejniť neskôr počas dňa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.16 h SEČ 71,61 USD (67,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 22 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 67,79 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov alebo 0,37 %.



Oba kontrakty počas predchádzajúcich dvoch dní klesli o viac ako 5 %. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä slabšie než očakávané hospodárske stimuly v Číne a silnejší kurz dolára.



Peking v piatok (8. 11.) oznámil nové opatrenia na podporu ekonomiky, súčasťou ktorých je aj zmiernenie tlaku na regionálne vlády pri splácaní dlhov. Najnovšie opatrenia sú však podľa trhov nedostatočné na výraznejšie posilnenie rastu hospodárstva, keďže nezahrnujú žiadnu priamu podporu na zvýšenie spotreby. To znamená, že prudší rast dopytu po rope zo strany druhej najväčšej ekonomiky sveta sa neočakáva.



(1 EUR = 1,0651 USD)