Singapur 3. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili. Pozornosť trhu sa zameriava na zasadnutie skupiny najväčších svetových producentov ropy OPEC+, ktorá by mala koncom tohto týždňa rozhodnúť, či ponechá v platnosti súčasné obmedzenia ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 7.18 h SEČ predával po 68,30 USD (65 eur). To bolo o 20 centov alebo 0,29 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 28 centov alebo 0,39 % na 72,11 USD za barel.



Zdroje z prostredia OPEC+ pre agentúru Reuters uviedli, že zúčastnené krajiny 5. decembra schvália predĺženie najnovšieho kola produkčných škrtov do konca prvého štvrťroka budúceho roka. Aliancia pôvodne plánovala postupne zmierňovať obmedzenia na ťažbu ropy s malým zvýšením produkcie v rokoch 2024 a 2025. Ale spomalenie čínskeho a globálneho dopytu a rastúca produkcia v krajinách, ktoré nie sú členmi aliancie, tento plán brzdia. OPEC+ zabezpečuje približne polovicu dodávok ropy na svetový trh.



(1 EUR = 1,0507 USD)