Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili

Singapur 20. mája (TASR) - Ceny ropy sa v utorok takmer nezmenili. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä obavy zo zlyhania rokovaní o iránskom jadrovom programe a signály spomalenia čínskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 7.31 h SELČ predával po 62,72 USD (55,69 eura). To bolo o tri centy alebo 0,05 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 15 centov alebo 0,23 % na 65,39 USD za barel.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok (19. 5.) vyhlásil, že Teherán by sa mohol zapojiť do regionálneho konzorcia pre jadrové palivo, ale neprestane s obohacovaním uránu v rámci svojho jadrového programu. Tieto vyjadrenia prišli po tom, ako osobitný vyslanec USA Steve Witkoff počas víkendu zopakoval, že Washington bude požadovať, aby každá nová dohoda obsahovala ustanovenie o zdržaní sa obohacovania uránu. Západné veľmoci obviňujú Irán, že sa snaží získať zbraň hromadného ničenia. Teherán to popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Prípadná dohoda by otvorila cestu k zmierneniu amerických sankcií a umožnila Iránu zvýšiť vývoz ropy o 300.000 až 400.000 barelov denne, uviedla agentúra Reuters.



Tlak na ceny ropy vyvolali aj údaje z Číny, podľa ktorých priemyselná výroba i maloobchodné tržby v apríli spomalili rast. To vyvolalo obavy z poklesu dopytu po rope v krajine, ktorá je najväčším svetovým dovozcom komodity.



(1 EUR = 1,1262 USD)