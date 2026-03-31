Singapur 31. marca (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno výraznejšie nezmenili. Trh reagoval na špekulácie, že americký prezident Donald Trump zvažuje ukončenie vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.17 h SELČ 107,75 USD (93,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 36 centov (0,34 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 103,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 30 centov (0,29 %).
Trump údajne oznámil svojim poradcom, že je ochotný ukončiť vojnu proti Iránu aj v prípade, ak Hormuzský prieliv zostane z veľkej časti uzavretý. Otázka sprístupnenia trasy, ktorá je kľúčová pre globálne dodávky ropy, by sa vyriešila neskôr, povedal Trump podľa denníka The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje v Bielom dome. Faktické zablokovanie Hormuzského prielivu, cez ktorý v mierových časoch prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy, spôsobilo prudký nárast cien komodity. Cena ropy Brent sa v marci zvýšila o 59 %, čo je najvyšší doteraz zaznamenaný mesačný nárast, zatiaľ čo WTI v rovnakom období zdražela o 58 %, najviac od mája 2020.
(1 EUR = 1,1484 USD)
