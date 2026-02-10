< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v utorok ráno vyvíjali zmiešane
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 64,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 7 centov (0,11 %).
Autor TASR
Singapur 10. februára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok vyvíjali zmiešane. Americká ľahká ropa WTI ráno mierne klesla, ale severomorská ropná zmes Brent sa posilnila. Stalo sa tak po tom, ako ceny v pondelok vzrástli o viac ako 1 %, keď Námorná správa amerického ministerstva dopravy odporučila obchodným plavidlám plaviacim sa pod vlajkou USA, aby sa držali čo najďalej od iránskych teritoriálnych vôd. Toto usmernenie vydali napriek tomu, že najvyšší iránsky diplomat minulý týždeň vyhlásil, že rokovania s USA o jadrovej politike sprostredkované Ománom majú „dobrý začiatok“ a budú pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.28 h SEČ 69,07 USD (58,11 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3 centy (0,03 %).
Neistota v otázke eskalácie, sprísnenia sankcií alebo prerušenia dodávok v Hormuzskom prielive znamená, že riziko pretrváva, uviedol analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. Okrem toho Európska únia navrhla rozšíriť svoje sankcie voči Rusku o prístavy v Gruzínsku a Indonézii, cez ktoré prechádza ruská ropa. Bolo by to prvýkrát, čo by sa blok zameral na prístavy v tretích krajinách.
(1 EUR = 1,1886 USD)
