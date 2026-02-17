< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v utorok ráno vyvíjali zmiešane
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.06 h SEČ 68,22 USD (57,55 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 17. februára (TASR) - Cena ropy Brent v utorok počas ázijského obchodovania klesla. Investori vyhodnocovali riziká narušenia dodávok po tom, ako Irán vykonal námorné cvičenia v blízkosti Hormuzského prielivu tesne pred rokovaniami s USA o jadrovom programe Teheránu. Americký prezident Donald Trump v pondelok (16. 2.) vyhlásil, že sa bude „nepriamo“ zúčastňovať na rokovaniach v Ženeve a dodal, že verí, že Teherán chce dosiahnuť dohodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.06 h SEČ 68,22 USD (57,55 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 43 centov (0,63 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 49 centov (0,78 %).
„Nálada na trhu je úzko spojená s tónom a pokrokom týchto rokovaní,“ povedala o americko-iránskych vyjednávaniach zakladateľka indickej výskumnej firmy SS WealthStreet Sugandha Sachdeva. Ceny ropy preto pravdepodobne zostanú volatilné, s prudkými výkyvmi poháňanými skôr diplomatickými signálmi ako čisto fundamentálnymi ukazovateľmi ponuky a dopytu, dodala Sachdeva.
(1 EUR = 1,1855 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.06 h SEČ 68,22 USD (57,55 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 43 centov (0,63 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 49 centov (0,78 %).
„Nálada na trhu je úzko spojená s tónom a pokrokom týchto rokovaní,“ povedala o americko-iránskych vyjednávaniach zakladateľka indickej výskumnej firmy SS WealthStreet Sugandha Sachdeva. Ceny ropy preto pravdepodobne zostanú volatilné, s prudkými výkyvmi poháňanými skôr diplomatickými signálmi ako čisto fundamentálnymi ukazovateľmi ponuky a dopytu, dodala Sachdeva.
(1 EUR = 1,1855 USD)