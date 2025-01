Singapur 14. januára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno znížili, ale zostali blízko štvormesačných maxím, keďže situáciu na trhu stále ovplyvňujú nové sankcie USA na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo financií USA v piatok (10. 1.) uvalilo sankcie na Gazprom Nefť a Surgutneftegas, ako aj na 183 plavidiel, ktoré obchodujú s ropou ako súčasť tzv. tieňovej flotily ruských tankerov.



Tieto sankcie boli v uplynulom týždni hlavnou hnacou silou cien ropy v kombinácii s údajmi o odolnosti ekonomiky USA a napätejším pomerom medzi ponukou a dopytom.



Po náraste cien komodity o takmer 10 % od začiatku roka si teraz obchodníci vyberajú zisky aj vzhľadom na črtajúce sa riziká v súvislosti s blížiacimi sa údajmi o inflácii v USA. Akékoľvek zvýšenie jadrovej inflácie väčšie ako prognóza na úrovni 0,2 % by mohlo viesť k zastaveniu ďalšieho znižovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v tomto roku. Nižšie úrokové sadzby zvyčajne pomáhajú pri stimulácii hospodárskeho rastu, čo by mohlo podporiť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v utorok o 6.36 h SEČ predával po 78,44 USD (76,92 eura). To bolo o 38 centov alebo 0,48 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 45 centov alebo 0,56 % na 80,56 USD za barel.



(1 EUR = 1,0198 USD)