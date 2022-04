Singapur 12. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno zvýšili, pretože obavy z poklesu dopytu v Číne sa zmiernili po uvoľnení niektorých obmedzení na zastavenie ochorenia COVID-19 v Šanghaji. Zároveň Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) upozornila, že nebude možné zvýšiť ťažbu do takej miery, aby sa vykompenzovala strata dodávok z Ruska.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v utorok o 7.27 h SELČ predával po 96,43 USD (88,47 eura). To bolo o 2,12 USD alebo 2,27 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 2,05 USD alebo 2,08 % na 100,53 USD za barel.



Oba kontrakty v pondelok (11. 4.) klesli približne o 4 %. Čiastočné uvoľnenie blokád v Šanghaji zmiernilo obavy o dopyt po rope v Číne. Zároveň podľa niektorých ministrov zahraničných vecí Európskej únie blok pripravuje návrhy na embargo na dovoz ropy z Rusku po jeho invázii na Ukrajinu. Trh by tak prišiel o približne 7 miliónov barelov ropy denne, čo by OPEC a iní producenti ropy neboli schopní nahradiť.



(1 EUR = 1,0900 USD)