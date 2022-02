Ceny ropy sa v utorok takmer nezmenili a vzrástli len mierne

Singapur 8. februára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili a vzrástli len mierne pred obnovením nepriamych rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom. Tie by mohli viesť k oživeniu jadrovej dohody a zrušeniu sankcií na predaj iránskej ropy, čím by sa zvýšili globálne dodávky komodity na trhy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v utorok o 7.33 h SEČ predával po 91,46 USD (79,90 eura). To bolo o 14 centov alebo 0,15 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 6 centov alebo 0,06 % na 92,75 USD za barel.



(1 EUR = 1,1447 USD)