< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v utorok znížili
Autor TASR
Singapur 14. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Signály o možnom dialógu medzi USA a Iránom o ukončení vojny totiž znížili obavy z ohrozenia dodávok vyplývajúce z blokády Hormuzského prielivu zo strany USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.09 h SEČ 97,92 USD (83,81 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,44 USD (1,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 96,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 2,30 USD (2,33 %).
Americká armáda v pondelok (13. 4.) vyhlásila, že blokáda Hormuzského prielivu sa rozšíri na východ až k Ománskemu zálivu a Arabskému moru a údaje o sledovaní lodí ukázali, že dve plavidlá sa v prielive otočili, keď blokáda nadobudla účinnosť. Zdroje oboznámené s rokovaniami však uviedli, že dialóg medzi Iránom a USA stále prebieha. Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf potvrdil pokračujúce úsilie o deeskaláciu napätia a podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa Irán „chce uzavrieť dohodu“.
(1 EUR = 1,1684 USD)
