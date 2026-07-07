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Ceny ropy sa v utorok zvýšili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.12 h SELČ 72,52 USD (63,53 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 7. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne stúpli. „Trh sa naďalej obáva prílišnej dôvery v stabilitu súčasného prímeria vzhľadom na premenlivý charakter vzťahov medzi USA a Iránom,“ povedal analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer o vplyve konfliktu na Blízkom východe na trh s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.12 h SELČ 72,52 USD (63,53 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 53 centov (0,74 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 69,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 46 centov, čiže o 0,67 %.
Napriek nedávnemu zvýšeniu aktivity v preprave ropy je oživenie pomalšie, ako sa očakávalo. „Počiatočné oživenie tranzitu tankerov cez Hormuzský prieliv sa zastavilo, pričom počet plavieb zostáva v jednotkách,“ uviedli analytici spoločnosti ANZ. „Prevádzkovatelia lodnej dopravy zostávajú opatrní,“ dodali.
Spojené arabské emiráty, ktoré v máji opustili kartel OPEC+, však v júni podľa odhadov agentúry Reuters zvýšili produkciu ropy nad úroveň 3,8 milióna barelov denne, čo je najviac od apríla 2020.
(1 EUR = 1,1415 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.12 h SELČ 72,52 USD (63,53 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 53 centov (0,74 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 69,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 46 centov, čiže o 0,67 %.
Napriek nedávnemu zvýšeniu aktivity v preprave ropy je oživenie pomalšie, ako sa očakávalo. „Počiatočné oživenie tranzitu tankerov cez Hormuzský prieliv sa zastavilo, pričom počet plavieb zostáva v jednotkách,“ uviedli analytici spoločnosti ANZ. „Prevádzkovatelia lodnej dopravy zostávajú opatrní,“ dodali.
Spojené arabské emiráty, ktoré v máji opustili kartel OPEC+, však v júni podľa odhadov agentúry Reuters zvýšili produkciu ropy nad úroveň 3,8 milióna barelov denne, čo je najviac od apríla 2020.
(1 EUR = 1,1415 USD)