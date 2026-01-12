< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa v úvode týždňa zvýšili
Autor TASR
Singapur 12. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno stúpli, keďže eskalácia protestov v Iráne vyvolala obavy o dodávky z tejto krajiny. Rast cien však brzdí snaha o obnovenie exportu z Venezuely a očakávania, že na trhu bude v tomto roku nadmerná ponuka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.06 h SEČ 63,50 USD (54,54 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 16 centov (0,25 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 59,28 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 16 centov (0,27 %).
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (11. 1.) večer uviedol, že uvažuje o potenciálnej vojenskej akcii proti Iránu po správach o násilných zásahoch, ktoré viedli k smrti stoviek ľudí. „Berieme to veľmi vážne. Armáda to skúma a zvažujeme niekoľko veľmi silných možností. Rozhodneme sa,“ povedal.
(1 EUR = 1,1642 USD)
