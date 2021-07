Ceny ropy sa v závere obchodovania v piatok vyvíjali rozdielne

New York 4. júla (TASR) - Ceny ropy sa v závere obchodovania v piatok (2. 7.) vyvíjali rozdielne, ale oproti predchádzajúcemu dňu sa príliš nezmenili. Za celý týždeň si však komodita pripísala zisky, už šiesty týždeň v rade. To je najdlhšie obdobie týždenných ziskov od vlaňajšieho decembra, pričom trhy sa nedočkali výsledku rokovaní ministrov z aliancie OPEC+, ktorí ani v piatok nedosiahli dohodu o ťažobných kvótach, a preto sa v pondelok (5. 7.) opäť stretnú.



Najväčší svetoví producenti z OPEC+ mali pôvodne rokovať a oznámiť svoje plány na zvýšenie produkcie ropy vo štvrtok (1. 7.), ale nakoniec ani ďalšie kolo rokovaní v piatok neprinieslo výsledok.



Väčšina členov aliancie podporila návrh na zvýšenie dodávok o 400.000 barelov denne od augusta do decembra, aby uspokojili rastúci dopyt, Spojené arabské emiráty (SAE) však podľa delegátov zostávajú proti.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 75,16 USD (63,57 eura), čo bolo o 7 centov alebo 0,10 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa do konca obchodovania v piatok zvýšila o 33 centov na 76,17 USD za barel. Za celý týždeň stúpli ceny oboch kontraktov o zhruba 1,7 %.



(1 EUR = 1,1823 USD)