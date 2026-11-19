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Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne posilnili
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.20 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke stúpla o 19 centov, čiže o 0,2 %, na 92,13 USD (84 eur) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 19. novembra (TASR) - Ceny ropy v úvode štvrtkového obchodovania mierne stúpli po oslabení počas predošlého dňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.20 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke stúpla o 19 centov, čiže o 0,2 %, na 92,13 USD (84 eur) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 1 cent, čiže o 0,01 %, na 83,27 USD za barel.
Na ropu pôsobia protichodné vplyvy, povedala vedúca oddelenia pre analýzu trhu v spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. Uviedla to v súvislosti so správou amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 13. novembra vzrástli o 3,380 milióna barelov na 417,8 milióna barelov. „Rast zásob môže na ceny zatlačiť nadol na jeden deň, ale nevyriešené prerušenia dodávok môžu udržať rizikovú prémiu pri živote oveľa dlhšie,“ dodala.
Cena ropy sa dostala pod tlak aj v dôsledku očakávania vyšších úrokových sadzieb v USA, čo by viedlo k nižšiemu hospodárskemu rastu a pomalšiemu rastu dopytu. Zápisnica z októbrového zasadnutia americkej centrálnej banky, ktorú zverejnili v stredu (18. 11.), totiž podporila predpoklad investorov, že americký Federálny rezervný systém by mohol úrokové sadzby zvýšiť na decembrovom zasadnutí.
(1 EUR = 1,0968 USD)
Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v januári do 7.20 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke stúpla o 19 centov, čiže o 0,2 %, na 92,13 USD (84 eur) za barel (159 litrov). Cena decembrových dodávok americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 1 cent, čiže o 0,01 %, na 83,27 USD za barel.
Na ropu pôsobia protichodné vplyvy, povedala vedúca oddelenia pre analýzu trhu v spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. Uviedla to v súvislosti so správou amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 13. novembra vzrástli o 3,380 milióna barelov na 417,8 milióna barelov. „Rast zásob môže na ceny zatlačiť nadol na jeden deň, ale nevyriešené prerušenia dodávok môžu udržať rizikovú prémiu pri živote oveľa dlhšie,“ dodala.
Cena ropy sa dostala pod tlak aj v dôsledku očakávania vyšších úrokových sadzieb v USA, čo by viedlo k nižšiemu hospodárskemu rastu a pomalšiemu rastu dopytu. Zápisnica z októbrového zasadnutia americkej centrálnej banky, ktorú zverejnili v stredu (18. 11.), totiž podporila predpoklad investorov, že americký Federálny rezervný systém by mohol úrokové sadzby zvýšiť na decembrovom zasadnutí.
(1 EUR = 1,0968 USD)