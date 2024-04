Singapur 25. apríla (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne posilnili. Trh reagoval najmä na údaje o klesajúcom dopyte po pohonných látkach v USA, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa vo štvrtok o 7.24 h SELČ predával po 82,93 USD (77,61 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 16 centov alebo 0,18 % na 88,18 USD za barel.



Americký úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu (24. 4.) oznámil, že dopyt po benzíne v týždni do 19. apríla klesol o 2,8 % oproti predchádzajúcemu týždňu a v medziročnom porovnaní bol slabší o 11 %. Dopyt po ropných destilátoch sa rovnako znížil.



Dopyt po palivách klesá v čase, keď z najväčšej svetovej ekonomiky prichádzajú signály spomaľovania. Inflácia v USA zároveň minulý mesiac vzrástla viac, ako sa očakávalo, pričom trh práce zostáva odolný. To zvyšuje pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém (Fed) odloží zníženie úrokových sadzieb, ktoré by mohlo poskytnúť hospodárstvu rastový impulz.



(1 EUR = 1,0686 USD)