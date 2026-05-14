Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne posilnili
Autor TASR
Singapur 14. mája (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zvýšili. Trhy sa sústreďujú na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga. Očakáva sa totiž, že Trump bude Čínu nabádať, aby Teherán presviedčala na prijatie dohody s Washingtonom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Analytici však pochybujú, že Peking bude ochotný príliš tlačiť na Irán, ktorý je jeho dlhoročným strategickým partnerom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.18 h SELČ 106,17 USD (90,63 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,54 USD (0,51 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 101,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,54 USD (0,53 %).
Podľa údajov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) preprava ropy cez Hormuzský prieliv v prvom štvrťroku klesla o takmer 6 miliónov barelov denne. IEA varoval, že globálny trh s ropou bude pravdepodobne nedostatočne zásobovaný až do októbra, aj keď by sa konflikt v Iráne skončil na budúci mesiac. Zároveň Saudská Arábia informovala Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že jej produkcia ropy klesla na najnižšiu úroveň od roku 1990.
(1 EUR = 1,1715 USD)
