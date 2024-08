Singapur 8. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne zvýšili, keďže pokles zásob komodity v USA podnietil určitý optimizmus v súvislosti s pretrvávajúcim dopytom u najväčšieho spotrebiteľa palív na svete. Zdá sa však, že tomuto oživeniu teraz dochádza dych, pričom ďalšie zisky ropy zabrzdili nepriaznivé ekonomické údaje od najväčšieho dovozcu ropy, Číny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zásoby ropy v USA sa v týždni do 2. augusta znížili o 3,7 milióna barelov. To bol strmší pokles než o 1,6 milióna barelov, ktorý očakávali analytici. To vyvolalo určité nádeje týkajúce sa dopytu. Nárast zásob benzínu a destilátov však naznačil, že dopyt po palivách sa môže po silnom lete ochladzovať.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 7.26 h SELČ predával po 75,46 USD (69,09 eura). To bolo o 23 centov alebo 0,31 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 13 centov alebo 0,17 % na 78,46 USD za barel.



(1 EUR = 1,0922 USD)