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Ceny ropy sa vo štvrtok ráno opäť posilnili
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 78,92 USD (69,20 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 9. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno vzrástli už tretí deň v rade. Americká armáda totiž potvrdila, že druhý deň podnikla útoky na Irán, čím zintenzívnila napätie a vyvolala obavy o dodávky energií z Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 78,92 USD (69,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 90 centov (1,15 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast tiež o 90 centov, čiže o 1,22 %.
USA uviedli, že útoky mali znížiť schopnosť Iránu ohrozovať plavbu cez Hormuzský prieliv. Teherán však vyhlásil, že podnikne rozsiahlu odvetnú kampaň proti americkým vojenským základniam v celom regióne.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je prímerie USA s Teheránom ukončené. Zároveň pohrozil ďalšími vojenskými akciami proti Iránu vrátane novej blokády. Varoval tiež, že ceny ropy by mohli ďalej stúpať, a povedal, že budúce útoky by mohli byť zamerané na kľúčový iránsky exportný terminál na ostrove Charg.
(1 EUR = 1,1404 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.18 h SELČ 78,92 USD (69,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 90 centov (1,15 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast tiež o 90 centov, čiže o 1,22 %.
USA uviedli, že útoky mali znížiť schopnosť Iránu ohrozovať plavbu cez Hormuzský prieliv. Teherán však vyhlásil, že podnikne rozsiahlu odvetnú kampaň proti americkým vojenským základniam v celom regióne.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je prímerie USA s Teheránom ukončené. Zároveň pohrozil ďalšími vojenskými akciami proti Iránu vrátane novej blokády. Varoval tiež, že ceny ropy by mohli ďalej stúpať, a povedal, že budúce útoky by mohli byť zamerané na kľúčový iránsky exportný terminál na ostrove Charg.
(1 EUR = 1,1404 USD)