Ceny ropy sa vo štvrtok ráno posilnili

Singapur 28. septembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste. Trh reagoval na správu o podstatne výraznejšom poklese zásob komodity v USA, než sa čakalo. To prispelo k obavám z nedostatku dodávok po tom, ako kľúčové producentské krajiny Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné obmedzenia ťažby a vývozu ropy do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 7.22 h SELČ predával po 94,50 USD (89,69 eura). To bolo o 82 centov alebo 0,88 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 69 centov alebo 0,71 % na 97,24 USD za barel.



Zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 2,2 milióna na 416,3 milióna barelov. Federálne ministerstvo energetiky zároveň informovalo, že zásoby v ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) klesli o 943.000 barelov tesne pod 22 miliónov barelov, čo bola najnižšia úroveň od júla minulého roka.



(1 EUR = 1,0536 USD)