Ceny ropy sa vo štvrtok ráno posilnili

Singapur 6. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v raste z predchádzajúceho dňa. Ovplyvnili ich rastúce očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA na jeseň zníži svoje úrokové sadzby. Dopyt na druhej strane obmedzovala správa o zvýšení zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.23 h SELČ 78,76 USD (72,44 miliardy eur) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 35 centov (0,45 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 74,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 44 centov alebo 0,59 %.



Oba kontrakty stále smerujú k celotýždňovému poklesu, pričom ich oslabilo aj rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov o ťažobnej politike. Štáty združené vo formáte OPEC+ sa síce počas víkendu dohodli na predĺžení väčšiny produkčných škrtov do roku 2025, ponechali si však priestor na postupné zrušenie obmedzení, ku ktorým sa na dobrovoľnej báze zaviazalo osem členov skupiny.



Zásoby ropy v USA sa podľa údajov Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA) v týždni do 31. mája zvýšili o 1,2 milióna barelov, zatiaľ čo analytici odhadovali pokles na úrovni 2,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0872 USD)