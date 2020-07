Singapur 23. júla (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno takmer nezmenili a vzrástli len veľmi mierne. Pod obmedzené zisky sa podpísalo prekvapujúce zvýšenie zásob komodity v USA minulý týždeň. To naznačuje, že pandémia nového koronavírusu zasiahla spotrebu paliva.



Podľa oficiálnych údajov zásoby ropy v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom komodity, stúpli v týždni do 17. júla o 4,9 milióna barelov. Analytici pritom odhadovali, že klesnú o 2,1 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa vo štvrtok o 7.44 h SELČ predával po 41,97 USD (36,25 eura). To bolo o 7 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 6 centov na 44,35 USD za barel.