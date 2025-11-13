< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa vo štvrtok ráno ustálili
Situáciu na trhoch ovplyvňujú na jednej strane obavy z nadmernej ponuky a na strane druhej vyhliadky na krátkodobé narušenie ruských exportných tokov po zavedení prísnejších sankcií.
Autor TASR
Singapur 13. novembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno ustálili po tom, ako v predchádzajúcom dni klesli o viac ako 2 USD za barel. Situáciu na trhoch ovplyvňujú na jednej strane obavy z nadmernej ponuky a na strane druhej vyhliadky na krátkodobé narušenie ruských exportných tokov po zavedení prísnejších sankcií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 6.30 h SEČ predával po 58,46 USD (50,50 eura). To bolo o 3 centy alebo 0,09 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dosiahla 62,71 USD a bola rovnaká cena ako v predchádzajúci deň na záver obchodovania.
Podľa predbežných údajov Amerického ropného inštitútu sa zásoby ropy v USA sa v týždni do 7. novembra zvýšili o 1,3 milióna barelov. Zásoby benzínu a destilátov klesli. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) by mal zverejniť údaje o zásobách neskôr vo štvrtok.
Zároveň, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v stredu v najnovšej prognóze uviedla, že globálne dodávky ropy v roku 2026 mierne prevýšia dopyt. To je posun oproti jej predchádzajúcim prognózam, v ktorých predpovedala deficit.
Ropný kartel OPEC očakáva prebytok ponuky v budúcom roku v dôsledku širšieho zvýšenia produkcie v rámci aliancie OPEC+, ktorá zahŕňa aj jeho spojencov na čele s Ruskom.
Niektorí analytici predpovedajú, že ceny zostanú blízko súčasných úrovní vzhľadom na to, že by mohlo dôjsť ku krátkodobému narušeniu exportu ruskej ropy po zavedení prísnejších sankcií.
(1 EUR = 1,1576 USD)
