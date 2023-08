Singapur 31. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno výraznejšie nezmenili, za celý týždeň ale smerujú k zisku. V posledných dňoch sa ceny zotavili z predchádzajúcich strát, keď im poskytlo podporu vyhlásenie čínskej vlády, ktorá sa zaviazala zintenzívniť úsilie v boji proti spomaľovaniu druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6.44 h SELČ 85,80 USD (78,82 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 6 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 8 centov.



Zásoby ropy v USA pokračovali v poklese a podľa údajov federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA) sa minulý týždeň dostali najnižšie od konca roka 2022. Zároveň sa očakáva, že kľúčové producentské krajiny Saudská Arábia a Rusko v snahe stabilizovať ceny pristúpia k ďalším obmedzeniam ťažby a vývozu.



(1 EUR = 1,0886 USD)