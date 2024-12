Singapur 5. decembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno výraznejšie nezmenili. Pozornosť trhu sa zameriava na kľúčových producentov ropy združených v aliancii OPEC+, ktorí by mali neskôr počas dňa rozhodnúť, čo ponechajú v platnosti súčasné obmedzenia ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa vo štvrtok o 7.22 h SEČ predával po 68,49 USD (65,28 eura). To bolo o 5 centov alebo 0,07 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 8 centov alebo 0,11 % na 72,23 USD za barel. V stredu (4. 12.) si oba kontrakty odpísali takmer 2 %.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom združení vo formáte OPEC+ pravdepodobne predĺžia posledné kolo znižovania ťažby ropy o minimálne tri mesiace do konca marca, aby poskytli dodatočnú podporu cenám komodity. OPEC+ zabezpečuje približne polovicu dodávok ropy na svetový trh. Určitú podporu cenám poskytla aj správa federálneho Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorej zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa čakalo.



(1 EUR = 1,0492 USD)