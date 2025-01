Singapur 30. januára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno výraznejšie nezmenili. Trhy sa pripravujú na možnosť zavedenia ciel voči Mexiku a Kanade, dvom najväčším dodávateľom ropy do Spojených štátov, ktorými hrozí americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.20 h SEČ predával po 72,70 USD (69,63 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,11 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o jeden cent alebo 0,01 % na 76,59 USD za barel.



Biely dom potvrdil, že Trump je stále pripravený splniť svoj sľub a v sobotu (1. 2.) uvaliť clá na Kanadu a Mexiko. Howard Lutnick, Trumpov nominant na post amerického ministra obchodu, v stredu (29. 1.) uviedol, že obe krajiny sa môžu clám vyhnúť, ak budú urýchlene konať a na svojich hraniciach zastavia nelegálnu migráciu a pašovanie fentanylu do USA.



(1 EUR = 1,0396 USD)