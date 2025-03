Singapur 27. marca (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno výraznejšie nezmenili po tom, ako v predchádzajúci deň vzrástli o približne 1 %. Vývoj na trhu ovplyvnila najmä správa o poklese zásob ropy v Spojených štátoch, ktorý bol oveľa výraznejší, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa vo štvrtok o 7.28 h SEČ predával po 69,58 USD (64,5 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,10 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 9 centov alebo 0,12 % na 73,70 USD za barel.



Americký Úrad pre energetické informácie (Energy Information Administration, EIA) v stredu (26. 3.) oznámil, že zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni, ktorý sa skončil 21. marca, klesli o 3,34 milióna barelov. Analytici pritom odhadovali, že zníženie bude oveľa menej výraznejšie, a to na úrovni 1,6 milióna barelov. Obchodníci a investori vyhodnocovali aj najnovšie rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil, že USA od budúceho týždňa zavedú clo vo výške 25 % na všetky osobné a ľahké nákladné vozidlá vyrobené v zahraničí. To by mohlo viesť k zvýšeniu cien automobilov a následne aj k poklesu dopytu po rope v najväčšej svetovej ekonomike.



(1 EUR = 1,0788 USD)