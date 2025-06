Peking 19. júna (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno výraznejšie nezmenili. Investori zaujali vyčkávací postoj po tom, ako americký prezident Donald Trump vyslal zmiešané signály o možnom zapojení USA do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa vo štvrtok o 7.08 h SELČ predával po 75,22 USD (65,36 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,11 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 8 centov alebo 0,10 % na 76,62 USD za barel.



Trump v stredu (18. 6.) vyhlásil, že sa môže, ale nemusí rozhodnúť, či USA podporia Izrael pri jeho útokoch na Irán. Konflikt vo štvrtok pokračoval už siedmy deň a priame zapojenie USA by viedlo k ďalšej eskalácii a zvýšenému riziku ohrozenia energetickej infraštruktúry v regióne. Irán je tretím najväčším producentom spomedzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), pričom ťaží približne 3,3 milióna barelov ropy denne. Cez Hormuzský prieliv pozdĺž južného pobrežia Iránu sa zároveň prepravuje približne 19 miliónov barelov ropy a ropných produktov denne a panujú všeobecné obavy, že boje by mohli narušiť obchodné toky.



(1 EUR = 1,1508 USD)