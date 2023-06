Ceny ropy sa vrátili k miernemu rastu

Peking 1. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok mierny rast, k čomu do veľkej miery prispelo schválenie dohody o dlhovom strope v Snemovni reprezentantov. Riziko prepadu Spojených štátov do platobnej neschopnosti sa tak výrazne znížilo, a tým aj riziko poklesu dopytu po rope. Dohodu musí ešte podporiť Senát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 72,92 USD (68,26 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 32 centov (0,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 68,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 25 centov. V predchádzajúcich dňoch ceny ropy výrazne klesali, pričom od piatka (26. 5.) klesla cena Brentu o 5,6 % a cena WTI o 6,3 %.



Vo štvrtok však náladu na trhoch podporilo hlasovanie v Snemovni reprezentantov o dlhovom strope, keď dolná komora Kongresu schválila príslušný návrh zákona pomerom hlasov 314 k 117. O návrhu zákona musí ešte hlasovať Senát, pričom sa očakáva, že tak urobí do konca týždňa. Okrem toho trhy zareagovali aj na signály z americkej centrálnej banky (Fed), že v júni by Fed úrokové sadzby zvýšiť nemusel. Ak by sa tak stalo, bola by to ďalšia podpora ekonomike a dopytu po rope.



Výraznejšiemu rastu cien zabránili informácie o ropných zásobách v USA. Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v Spojených štátoch zvýšili minulý týždeň o 5,2 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky. To ich zverejňuje zvyčajne v stredu, tento týždeň sa však ich zverejnenie pre štátny sviatok v USA posunulo o jeden deň.



(1 EUR = 1,0683 USD)