Ceny ropy sa vrátili k miernemu rastu

Singapur 9. januára (TASR) - Po stredajšom poklese o viac než percento sa vo štvrtok ceny ropy vrátili k miernemu rastu a cena Brentu sa posunula vyššie nad hranicu 76 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.10 h SEČ 76,25 USD (74,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 9 centov (0,12 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 73,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o osem centov (0,11 %).



V stredu klesli ceny ropy o viac než percento, keď trhy reagovali na posilnenie dolára a výrazný rast zásob benzínu a ropných destilátov za predchádzajúci týždeň. Vývoj ich zásob tak kompenzoval zníženie zásob ropy.



V prípade benzínu zásoby podľa údajov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) vzrástli o 6,3 milióna barelov a zásoby ropných destilátov o 6,1 milióna barelov. Analytici pritom očakávali rast o 1,5 milióna, respektíve 600.000 barelov.



Zásoby ropy klesli o 959.000 barelov. V tomto prípade bol pokles výraznejší, než odhadovali analytici, ktorí rátali s poklesom o 184.000 barelov.



(1 EUR = 1,0286 USD)