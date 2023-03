Ceny ropy sa vrátili k poklesu, Brent klesol pod 78 USD/barel

Singapur 28. marca (TASR) - Po prudkom raste v predchádzajúcom dni sa vývoj cien ropy v utorok obrátil a ceny ropy išli nadol. Rozsah poklesu síce nebol výrazný, cena ropy Brent však klesla pod 78 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.30 h SELČ 77,75 USD (72,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 37 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 9 centov na 72,72 USD/barel.



V pondelok (27. 3.) zaznamenali ceny ropy najvýraznejší rast za posledné štyri mesiace, keď vývoj na trhoch ovplyvnili vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina rozmiestniť v susednom Bielorusku taktické jadrové zbrane, ako aj rozhodnutie Turecka zastaviť nakládku ropy zo severoirackého Kurdistanu. Ankara tak reagovala na verdikt arbitrážneho súdu, ktorý koncom minulého týždňa oznámil, že dovoz ropy z tohto regiónu bez súhlasu Bagdadu je nelegálny. Ceny podporilo aj oznámenie banky First Citizens, že prevezme vklady a úvery skrachovanej Silicon Valley Bank (SVB), ktorej pád odštartoval otrasy na bankovom trhu.



Ropné trhy teraz čakajú na údaje o vývoji ropných zásob v USA a analytici oslovení agentúru Reuters odhadujú, že za minulý týždeň vzrástli o 200.000 barelov. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoje údaje v utorok večer a rozhodujúce informácie amerického ministerstva energetiky budú známe v stredu 29. marca.



(1 EUR = 1,0773 USD)