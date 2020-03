Ceny ropy sa vrátili k poklesu, dopyt po čiernom zlate je stále nižší

Londýn 27. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali nový výrazný pokles, pričom cena Brentu skĺzla o vyše 7 % a priblížila sa k hranici 24 USD za barel (159 litrov). Ukazuje sa, že ropným trhom nepomáhajú ani opatrenia oznámené viacerými vládami a centrálnymi bankami na podporu ekonomiky. Dopyt po rope totiž v dôsledku krokov na obmedzenie šírenia nového koronavírusu neustále klesá.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.26 h SEČ 24,35 USD (22,18 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,99 USD, alebo 7,55 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 21,35 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,25 USD, alebo 5,53 %.



V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k piatemu týždennému poklesu po sebe. Od začiatku roka klesla cena Brentu aj WTI takmer o dve tretiny.



(1 EUR = 1,0977 USD)