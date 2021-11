Ceny ropy sa vrátili k poklesu, cena Brentu skĺzla pod 71 USD za barel

Melbourne/Singapur 30. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkých výkyvoch, ktoré odštartovalo objavenie sa nového variantu koronavírusu. Po prepade koncom minulého týždňa a pondelkovom návrate k rastu zaznamenali v utorok opätovný pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 71 USD za barel (159 litrov).



Náladu na trhoch najnovšie ovplyvnila správa o možnej nižšej účinnosti vakcín proti novému variantu koronavírusu. Ako pre britský denník The Financial Times povedal šéf farmaceutickej firmy Moderna Stéphane Bancel, vakcíny proti COVID-19 pravdepodobne nie sú voči variantu omikron také efektívne ako voči variantu delta. Krátko po zverejnení týchto informácií klesla cena severomorskej ropnej zmesi Brent o viac než dolár a následne v poklese pokračovala.



Do 7.54 h SEČ dosiahla cena Brentu s januárovým kontraktom 70,81 USD (62,74 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 2,63 USD (3,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 67,60 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,35 USD alebo 3,36 %.



Trhy teraz čakajú na rozhodnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+, ktoré svoje zasadnutie posunulo o pár dní, aby získalo viac informácií o vývoji nového variantu koronavírusu a zhodnotilo jeho vplyv na dopyt po rope. Vzhľadom na obavy, ktoré omikron vyvoláva, sa však na trhoch očakáva slabší dopyt a trhy tak veria, že OPEC+ pozastaví súčasný program zvyšovania produkcie, prípadne ťažbu zníži.



"Predpokladáme, že vzhľadom na nový variant omikron a rozhodnutie veľkých dovozcov uvoľniť ropu zo strategických rezerv sa OPEC+ prikloní k dočasnému zastaveniu zvyšovania ťažby," povedal Vivek Dhar, analytik z Commonwealth Bank. Podobne sa vyjadril aj analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya s tým, že nevylučuje ani mierne zníženie ťažby zo strany OPEC+.



(1 EUR = 1,1276 USD)