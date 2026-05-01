Ceny ropy sa vrátili k poklesu, cena WTI klesla o vyše 4 %
Autor TASR
Londýn 1. mája (TASR) - Ceny ropy sa po predchádzajúcom raste vrátili k poklesu, pričom cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o viac než 4 %. Cena Brentu zaznamenala pokles takmer o 2,5 %. Za obratom vo vývoji cien komodity je najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny. Za týždeň však ceny ropy naďalej smerujú k rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 16.35 h SELČ 107,68 USD (92,02 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,72 USD (2,46 %).
Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom. Dosiahla 100,70 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 4,37 USD (4,16 %).
Trhy tak reagovali na návrh Iránu na ukončenie vojny, ktorý Teherán predložil Washingtonu prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu. Za celý týždeň však ceny naďalej smerujú k rastu, čo je dôsledok vývoja v predchádzajúcich dňoch. Teherán totiž stále blokuje Hormuzský prieliv a USA zasa blokujú export iránskej ropy z domovských prístavov.
(1 EUR = 1,1702 USD)
