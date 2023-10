Ceny ropy sa vrátili k rastu, Brent sa posunul nad 92 USD za barel

Tokio 2. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli a vymazali časť strát, ktoré zaznamenali v závere minulého týždňa. Veľkou mierou k tomu prispelo odvrátenie shutdownu v Spojených štátoch, keď Kongres na poslednú chvíľu schválil návrh zákona o dočasnom financovaní vlády, čo zvýšilo rizikový apetít investorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.29 h SELČ 92,32 USD (87,14 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 12 centov (0,13 %). Cena ropy s novembrovým kontraktom, ktorý vypršal v piatok (29. 9.), ukončila obchodovanie poklesom o sedem centov na 95,31 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri dosiahla 90,94 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 15 centov, alebo 0,17 %. V piatok ukončila obchodovanie poklesom o 92 centov.



Za celý 3. kvartál zaznamenali ceny ropy Brent aj WTI rast takmer o 30 %. Vývoj cien ovplyvnili najmä Saudská Arábia a Rusko, ktoré začiatkom septembra oznámili, že dobrovoľné škrty v produkcii a vo vývoze ropy predlžujú až do konca roka. To zvýšilo obavy na trhoch z nedostatku komodity vo 4. štvrťroku.



(1 EUR = 1,0594 USD)