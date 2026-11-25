< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu sa priblížila k 94 USD
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 83,71 USD/barel.
Autor TASR
New York 25. novembra (TASR) - Ceny ropy sa počas stredy vrátili k rastu po tom, ako trhy reagovali na oznámenie jemenských povstalcov, že zasiahli najväčšiu ropnú rafinériu v Saudskej Arábii. Zatiaľ čo v ranných hodinách sa cena zmesi Brent pohybovala okolo 90,50 USD za barel (159 litrov), po 19.00 h SEČ dosahovala takmer 94 USD/barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Jemenskí povstalci húsíovia v stredu uviedli, že zaútočili na saudskoarabskú ropnú rafinériu Ras Tanura a na finančnú štvrť v Rijáde. Rafinéria, ktorá je najväčšou v Saudskej Arábii, je zároveň súčasťou komplexu, ktorý slúži aj ako kľúčový terminál na vývoz saudskoarabskej ropy.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.11 h SEČ 93,95 USD (85,92 eura) za barel. Oproti prechádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,55 USD (2,79 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 83,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,66 USD (2,02 %).
(1 EUR = 1,0935 USD)
Jemenskí povstalci húsíovia v stredu uviedli, že zaútočili na saudskoarabskú ropnú rafinériu Ras Tanura a na finančnú štvrť v Rijáde. Rafinéria, ktorá je najväčšou v Saudskej Arábii, je zároveň súčasťou komplexu, ktorý slúži aj ako kľúčový terminál na vývoz saudskoarabskej ropy.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.11 h SEČ 93,95 USD (85,92 eura) za barel. Oproti prechádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,55 USD (2,79 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 83,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,66 USD (2,02 %).
(1 EUR = 1,0935 USD)