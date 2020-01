Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 60 USD za barel

New York 29. januára (TASR) - Po niekoľkých dňoch poklesu sa ceny ropy zotavili, pričom cena Brentu sa v stredu vrátila nad 60 USD za barel (159 litrov). Ceny čiastočne podporil rast akcií na Wall Street, najmä však informácie, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci by mohli predĺžiť súčasné ťažobné obmedzenia, prípadne ich ešte prehĺbiť.



V obave, že šíriaci sa smrteľný koronavírus v Číne môže výrazne zredukovať tamojší dopyt po rope, klesli ceny ropy v pondelok (27. 1.) na najnižšiu úroveň od októbra minulého roka. Od začiatku januára, keď ceny vyskočili po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi, cena Brentu klesla o 18 % a cena americkej WTI o 21 %. Čo sa týka vývoja za celý mesiac, ceny ropy smerujú k najvýraznejšiemu poklesu od mája minulého roka.



Zdroje z OPEC však uviedli, že členské štáty organizácie diskutujú o predĺžení terajšej dohody o obmedzovaní ťažby minimálne o tri mesiace, teda do konca júna, prípadne až do konca roka. V prípade výrazného vplyvu šíriaceho sa vírusu na dopyt nevylučujú ani prehĺbenie ťažobných škrtov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 7.21 h SEČ o 68 centov na 60,19 USD (54,69 eura). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 54,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 60 centov.