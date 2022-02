Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu vzrástla nad 95 USD/barel

Londýn 21. februára (TASR) - Ceny ropy sa počas pondelkového obchodovania vrátili k rastu, pričom cena ropy Brent vzrástla nad 95 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na opätovné zvýšenie napätia medzi Ruskom a západnými štátmi v súvislosti so situáciou na východe Ukrajiny.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 17.10 h SEČ 95,24 USD (84 eur) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,70 USD (1,82 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 92,46 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,39 USD alebo 1,53 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Nervozitu na trhoch zvýšili správy z Ruska, že ruské sily "zabili piatich ukrajinských sabotérov," ktorí prekročili hranicu na juhozápade Ruskej federácie, čo však Ukrajina popiera. Medzitým francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký náprotivok Joe Biden sa v princípe dohodli na samite k Ukrajine, ako však uviedla agentúra Reuters, Kremeľ neskôr oznámil, že v najbližšom období sa žiadna schôdzka neplánuje.



Už v nedeľu (20. 2.) šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová varovala, že v prípade vojenskej agresie voči Ukrajine by následné sankcie fakticky odrezali Rusko od medzinárodných finančných trhov. Ako dodala, hospodárske sankcie by postihli "všetok tovar, ktorý Rusko potrebuje na modernizáciu a diverzifikáciu svojho hospodárstva", ktorý však nevyrába a nemôže jeho dovoz nahradiť.