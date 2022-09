Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 90 USD/barel

Singapur 22. septembra (TASR) - Po stredajšom (21. 9.) poklese zhruba o 1 % sa ceny ropy vo štvrtok vrátili k rastu, pričom cena ropnej zmesi Brent prekročila 90 USD za barel (159 litrov). Trhy svoju pozornosť opäť obrátili na zásobovanie energiami pred nástupom zimnej sezóny v najväčších ekonomikách. Navyše napätie na trhoch zvýšilo aj rozhodnutie ruského prezidenta o čiastočnej mobilizácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.25 h SELČ 90,20 USD (91,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 37 centov (0,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla o 33 centov (0,40 %) na 83,27 USD/barel.



V obidvoch prípadoch ceny ropy v závere stredajšieho obchodovania klesli na takmer dvojtýždenné minimum, keď trhy zareagovali na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) zvýšiť hlavnú úrokovú sadzbu tretíkrát po sebe o 75 bázických bodov. Fed okrem toho oznámil, že vo zvyšovaní sadzieb s cieľom utlmiť vysokú infláciu bude pokračovať.



Náladu na trhu ovplyvnili aj informácie z USA o vývoji ropných zásob. Americké ministerstvo energetiky zverejnilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli o 1,1 milióna barelov.



Opačným smerom vplýva na vývoj na trhoch situácia v Rusku, kde prezident Vladimir Putin nariadil čiastočnú mobilizáciu. Očakáva sa, že to povedie k ďalším sankciám voči Rusku a prípadnej odvete, čo by znamenalo zhoršenie v dodávkach komodít.



V Číne zasa rafinérie zvažujú zvýšenie produkcie počas októbra. To signalizuje vyšší dopyt po rope zo strany najväčšej ázijskej ekonomiky.



(1 EUR = 0,9906 USD)