Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu vzrástla na 96 USD/barel

New York 26. októbra (TASR) - Ceny ropy sa vrátili k rastu, pričom cena Brentu vzrástla o viac než 2 % na takmer 96 USD/barel a cena americkej WTI o vyše 3 % nad 88 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili informácie o rekordnom vývoze ropy z USA a miernejšom raste zásob ropy v krajine. Navyše, ceny nahor posunulo aj oslabenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 17.37 h SELČ 95,77 USD (95,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,25 USD (2,41 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 88,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,71 USD alebo 3,18 %.



Americké ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli za minulý týždeň o 2,6 milióna barelov. To je síce viac, než očakávali analytici, údaj je však výrazne miernejší, než aký v utorok (25. 10.) zverejnil Americký ropný inštitút API. Ten oznámil zvýšenie ropných zásob v USA za minulý týždeň až o 4,5 milióna barelov.



Ministerstvo dodalo, že export ropy z USA vzrástol v minulom týždni na rekordných 5,1 milióna barelov denne. V dôsledku toho klesol čistý dovoz ropy do Spojených štátov na najnižšiu úroveň v histórii. Ceny suroviny okrem toho ovplyvnilo aj oslabenie dolára o takmer percento.



(1 EUR = 1,0023 USD)