Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 83 USD/barel

Singapur 2. februára (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok zotavili, pričom cena ropy Brent sa vrátila nad 83 USD za barel (159 litrov). Ceny podporilo oslabenie dolára, ktoré zvýšilo rizikový apetít investorov, ako aj rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ ponechať objem ťažby nezmenený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.14 h SEČ 83,25 USD (76,42 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 41 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 76,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 47 centov. V stredu (1. 2.) zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch výrazný pokles, keď ich vývoj ovplyvnilo prudké zvýšenie ropných zásob v USA.



Dolárový index klesol vo štvrtok na nové deväťmesačné minimum. Kurz americkej meny tak reagoval na rozhodnutie americkej centrálnej banky miernejšie zvýšiť úrokové sadzby. Menový výbor Fedu (FOMC) zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,5 % až 4,75 %. Zmiernil tak tempo zvyšovania sadzieb, keď na predchádzajúcom zasadnutí v decembri posunul kľúčovú sadzbu nahor o 50 bázických bodov a na zasadnutiach predtým o 75 bodov.



Okrem toho výbor OPEC+ odporučil ponechať ťažbu na pôvodnej úrovni. To znamená, že produkcia krajín OPEC+ zostane na úrovni, na ktorej sa aliancia dohodla koncom minulého roka, keď rozhodla o znížení produkcie o 2 milióny barelov denne.



(1 EUR = 1,0894 USD)