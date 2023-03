Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekonala 75 USD/barel

Rijád 16. marca (TASR) - Ceny ropy sa po prepade počas dňa opäť zotavili a vzrástli o vyše 2 %, pričom cena Brentu prekonala 75 USD za barel (159 litrov). Ropné trhy, na ktoré najskôr zatlačilo výrazné zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB, neskôr podporili informácie o rokovaniach kľúčových producentov Ruska a Saudskej Arábie o zabezpečení stability na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.55 h SEČ 75,22 USD (71 eur) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,53 USD (2,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 68,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,37 USD alebo 2,03 %.



Médiá v Saudskej Arábii informovali, že saudský minister energetiky princ Abdulazíz bin Salmán a podpredseda ruskej vlády Alexander Novak sa v hlavnom meste krajiny Rijád stretli, aby diskutovali o úsilí ropného zoskupenia OPEC+ udržať rovnováhu na ropných trhoch. OPEC+ zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom.



(1 EUR = 1,0595 USD)