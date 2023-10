Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 88 USD/barel

Singapur 31. októbra (TASR) - Po tom, ako v závere predchádzajúceho obchodného dňa zaznamenali pokles o vyše 3 %, sa ceny ropy v utorok vrátili k rastu, pričom cena Brentu prekročila 88 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú, ako sa vyvinie konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas a čo urobí Irán. Podľa ekonómov sú práve dodávky ropy z tejto krajiny neisté. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri (kontrakt exspiruje v utorok) dosiahla do 9.06 h SEČ 88,05 USD (83,03 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 60 centov (0,69 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 82,74 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 43 centov (0,52 %).



Analytici z ING uviedli, že "v súvislosti s konfliktom sa Teherán zatiaľ uchyľuje iba k verbálnym prejavom". Ak by sa však Irán do konfliktu zapojil, napätie na ropných trhoch by sa zvýšilo. Výpadok dodávok ropy z Iránu by mohol dosiahnuť od 500.000 až do jedného milióna barelov denne, ak by USA opätovne uplatnili striktné sankcie voči Teheránu. Analytici však zároveň dodali, že zatiaľ sa súčasná situácia na Blízkom východe na dodávkach ropy neprejavila.



(1 EUR = 1,0605 USD)