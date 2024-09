Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 77 USD za barel

New York 2. septembra (TASR) - Po poklese v závere minulého týždňa, ako aj na začiatku pondelkového obchodovania, sa ceny ropy počas dňa vrátili k rastu, pričom cena Brentu prekročila 77 USD za barel (159 litrov). Smerom nahor ich potiahli najmä informácie o zastavení exportu ropy z Líbye. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.04 h SELČ 77,46 USD (70,03 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,69 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 74,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 63 centov alebo 0,86 %.



Na záver piatkového (30. 8.) obchodovania zaznamenala cena Brentu s dodávkou v októbri (kontrakt exspiroval v piatok) pokles o 1,43 % a novembrový kontrakt klesol o 2,40 %. Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu s októbrovým kontraktom pokles o 0,3 %.



Cena WTI klesla v závere piatka o viac než 3 %. Za celý týždeň zaznamenala pokles o 1,7 %. Za poklesom boli najmä informácie, že zoskupenie ropných producentov OPEC+ by malo od októbra zvýšiť ťažbu.



V poklese pokračovali ceny ropy aj na začiatku pondelkového obchodovania, počas dňa sa však začali zvyšovať po informáciách o tom, že export ropy z najväčších líbyjských prístavov sa zastavil. Dôvodom sú pokračujúce politické spory v krajine o kontrolu nad centrálnou bankou a nad príjmami z ropy.



(1 EUR = 1,1061 USD)