Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekonala 103 USD/barel
V pondelok sa ceny ropy prepadli o vyše 10 %, práve v reakcii na oznámenie Trumpa, že USA odkladajú plánovaný útok na iránske elektrárne o päť dní.
Autor TASR
Singapur 24. marca (TASR) - Ceny ropy sa po pondelkovom (23. 3.) prepade vrátili v utorok k rastu, keď trhy zareagovali na informácie z Iránu, že k žiadnym rokovaniam medzi Teheránom a Washingtonom nedošlo. Deň predtým totiž ceny ropy zrazilo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Irán rokujú a vzhľadom na rokovania nariadil armáde odložiť plánované útoky na iránsku infraštruktúru o päť dní. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.25 h SEČ 103,07 USD (88,88 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,13 USD (3,1 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 91,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 3,23 USD (3,7 %).
V pondelok sa ceny ropy prepadli o vyše 10 %, práve v reakcii na oznámenie Trumpa, že USA odkladajú plánovaný útok na iránske elektrárne o päť dní. Uviedol, že Spojené štáty mali „s nemenovanými iránskymi predstaviteľmi produktívne rozhovory, pričom v podstatných bodoch došlo k zhode“. Irán však akékoľvek rokovania s USA poprel a správu označil za pokus o manipuláciu finančných trhov.
Podľa Tima Waterera z KCM Trade správou o odložení útokov na iránske zariadenia „USA v podstate vysali z ceny ropy veľkú časť vojnovej prémie“. Ako dodal, „za dnešným návratom cien k rastu je fakt, že obchodníci sú si vedomí toho, že aj keď útoky boli odložené, plavba cez Hormuzský prieliv má naďalej veľmi ďaleko od normálu“.
(1 EUR = 1,1596 USD)
