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Ceny ropy sa vrátili k rastu
V stredu náladu na trhoch ovplyvnili aj nové útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Singapur 11. novembra (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodovaní na dvojmesačné minimum sa ceny ropy v stredu vrátili k rastu, pričom cena Brentu vzrástla nad 92 USD za barel (159 litrov). Trhy reagovali na nové útoky na lode v Hormuzskom prielive a vplyv na vývoj cien mal aj ukrajinský útok na ruský baltský prístav Usť-Luga. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.10 h SEČ 92,47 USD (82,46 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 98 centov USD (1,07 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 59 centov (0,69 %).
V utorok (10. 11.) klesli ceny ropy nakrátko o viac než tri doláre. Americký prezident Donald Trump totiž začiatkom tohto týždňa uviedol, že z „vojenského hľadiska sa vojna s Iránom fakticky skončila“, aj keď možnosť nových útokov zatiaľ ponechal otvorenú. Neskôr však ceny ropy začali opäť rásť, keď predstaviteľ Iránu uviedol, že k rozhovorom medzi Iránom a USA zatiaľ nedošlo.
V stredu náladu na trhoch ovplyvnili aj nové útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Trhy dúfali, že rozsah útokov sa tento mesiac po „rekordnom“ októbri zníži, vývoj v oblasti však tomu zatiaľ nenasvedčuje. Podľa Washingtonského inštitútu pre blízkovýchodnú politiku bolo minulý mesiac v Hormuzskom prielive zasiahnutých celkovo 37 plavidiel, najviac od útoku Izraela a USA na Irán 28. februára.
Navyše, gubernátor Leningradskej oblasti uviedol, že ukrajinské drony zasiahli prístav Usť-Luga, v dôsledku čoho v ňom vypukol požiar. Zranení boli traja pracovníci prístavu.
(1 EUR = 1,1214 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.10 h SEČ 92,47 USD (82,46 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 98 centov USD (1,07 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 59 centov (0,69 %).
V utorok (10. 11.) klesli ceny ropy nakrátko o viac než tri doláre. Americký prezident Donald Trump totiž začiatkom tohto týždňa uviedol, že z „vojenského hľadiska sa vojna s Iránom fakticky skončila“, aj keď možnosť nových útokov zatiaľ ponechal otvorenú. Neskôr však ceny ropy začali opäť rásť, keď predstaviteľ Iránu uviedol, že k rozhovorom medzi Iránom a USA zatiaľ nedošlo.
V stredu náladu na trhoch ovplyvnili aj nové útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Trhy dúfali, že rozsah útokov sa tento mesiac po „rekordnom“ októbri zníži, vývoj v oblasti však tomu zatiaľ nenasvedčuje. Podľa Washingtonského inštitútu pre blízkovýchodnú politiku bolo minulý mesiac v Hormuzskom prielive zasiahnutých celkovo 37 plavidiel, najviac od útoku Izraela a USA na Irán 28. februára.
Navyše, gubernátor Leningradskej oblasti uviedol, že ukrajinské drony zasiahli prístav Usť-Luga, v dôsledku čoho v ňom vypukol požiar. Zranení boli traja pracovníci prístavu.
(1 EUR = 1,1214 USD)