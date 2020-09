Ceny ropy sa vrátili k rastu

New York 28. septembra (TASR) - Ceny ropy sa po prvotnom poklese v priebehu pondelka zvýšili, keď trhy s ropou reagovali na rast akciových trhov a pokles kurzu dolára. Rast bol však iba mierny, keďže náladu na trhoch aj naďalej negatívne ovplyvňuje výrazný rast počtu infikovaných novým koronavírusom.



"Tempo zvyšovania počtu nových prípadov infekcie sa zrýchlilo," uviedol analytik spoločnosti PVM Tamás Varga. Ako dodal, práve rýchlosť, akou sa nový koronavírus šíri, predstavuje najväčšiu obavu pre zdravotnícky sektor aj finančných investorov.



Na druhej strane, ceny ropy podržal rast globálnych akciových trhov, ako aj vývoj kurzu dolára. Ten zaznamenal pokles z predchádzajúcich dvojmesačných maxím.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.45 h SELČ 42,24 USD (36,20 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 32 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 40,40 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke sa tak zvýšila o 15 centov.