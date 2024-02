Ceny ropy sa vrátili k rastu

New York 15. februára (TASR) - Ceny ropy sa po poklese na začiatku štvrtkového obchodovania vrátili k rastu, pričom rast dosiahol takmer 2 % a cena ropy Brent sa posunula k hranici 83 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy podporilo oslabenie dolára, ešte výraznejšiemu rastu však zabránila správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o zmierňovaní rastu dopytu po rope v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 18.58 h SEČ 82,94 USD (77,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,34 USD (1,64 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,51 USD alebo 1,97 %.



Vývoj cien výrazne ovplyvnilo oslabenie dolára. Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára oproti košu šiestich popredných svetových mien, klesol o 0,4 % po tom, ako USA zverejnili za január výraznejší pokles maloobchodných tržieb, než sa očakávalo. Tržby v americkom maloobchode klesli minulý mesiac o 0,8 % po decembrovom raste o 0,4 %. Aj decembrové údaje boli horšie, než sa pôvodne uvádzalo, keďže predchádzajúci odhad poukazoval na ich rast o 0,6 %.



Tieto údaje tak posilnili očakávania vo veci znižovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Zníženie sadzieb sa pozitívne odrazí na dopyte po rope.



Rast cien by bol ešte výraznejší, ak by ho nezbrzdila správa IEA, podľa ktorej rast dopytu po rope stráca dynamiku. Agentúra predpovedá, že tempo rastu dopytu po rope sa v roku 2024 spomalí na 1,22 milióna barelov/deň z 2,3 milióna barelov denne v minulom roku. Pôvodne odhadovala na tento rok rast dopytu po rope na úrovni 1,24 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0743 USD)